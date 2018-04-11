Öldürülen teröristlere gözyaşı dökmeyi unutma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün Meclis'te partisinin grup toplantısına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
Sanatçı, sporcu ve gazetecilerle Mehmetçiklerimize moral verdik. Birilerini rahatsız etmiş olmalı ki hakaret etmeye kalktı. Hak ettikleri cevabı verdik.
Duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır, günaydın. Postalın eksikse gönderelim. Parka eksikse onu da gönderelim. Biz askerimizle doğduk, yürüyoruz. Bay Kemal'e rağmen Zeytin Dalı Operasyonu
'nu yaptık. Bu sabah (dün) itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 71. Herhalde gözyaşı dökmeyi de unutmazsın. Onlarla kol kola gezdin, yürüdün, gözyaşı dökmeyi ihmal etme. Kuzey Irak
'ta 337, yurt içinde 165 terörist etkisiz hale getirildi. Tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. BURAM BURAM FAŞİZM Suriye
lilerin vatanları için savaşmadığını iddia ederken askerimizle omuz omuza mücadele eden ve şehit edilen binin üzerindeki ÖSO mensubunu yok saymıştır. Sende bunlardaki cesaret, ruh, iman var mı? Ancak adamlarını Esad'a gönderirsin, en sonunda da sen gidersin.
Roman kardeşlerimiz ile Suriyeli mazlumları karşı karşıya getirmekten medet uman bir siyasetin, bu ülkede yeri olmadığını bu zata milletimizle birlikte göstereceğiz. Lafa gelince sosyal demokrat olduğunu söyleyen fakat ayak tırnağından saç teline kadar her tarafından buram buram faşizm akan bu partinin ve başındaki zatın devri inşallah yakında kapanacak. Doğu Guta
ve Duma, bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bedelini kesinlikle ağır ödeyecekler.
Kırgız makamlarıyla el ele verip FETÖ'yü bu ülkede de tasfiye edeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, onlar kaçacak biz kovalayacağız.
(Çocuk istismarı cezalarının artırılması) Sıkıysa bundan sonra da bu yola tevessül etsinler. Ömürleri cezaevinde geçer, orada çürürler. AVRUPALI TÜRKLERE ÇAĞRI: SİYASETTE ETKİN OLUN
(Alman polisinin darp ettiği Yusuf Ünsal ile görüşmesi) "Başkanım siz yanımızdasınız, endişe etmeyin. Sonunda biz kazanacağız" dedi. Demokrasinin ve özgürlüklerin kalesi olduğu iddiasıyla yola çıkan Avrupa'nın, terör örgütlerinin oyuncağı haline dönüştüğünü görmenin üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz. Dağda aradığımız teröristlerinin Avrupa'da karşımıza çıkmasından bıktık.
Avrupa'daki vatandaşlarıma sesleniyorum. Bulunduğunuz ülkelerde gurbette değil, birinci sınıf insan haklarına sahip olarak yaşayacağınız yeni vatanınızdasınız. Vatandaşlık hakkından mutlaka faydalanın. En önemlisi siyasette mutlaka etkin olun. PKK'lılara, DHKP-C'lilere bırakmayın. Siyaset mekanizmalarında görev alın. AFRİN'İ AFRİNLİLER'E TESLİM EDERİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı:
(Lavrov'un Afrin'in Suriye rejimine teslim edilmesi gerektiği açıklaması): Bu yaklaşım çok yanlış bir yaklaşım. Biz şu anda Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Öncelikle Suriye'de şu anda başka ülkelerin el altında, kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye'ye teslimi konuşulsun. Oraları rejim verdi ifadesi bizi ikna etmez. Biz yeri geldiği zaman Afrin'i Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunu zamanı bize aittir. Onu da biz belirleriz, Sayın Lavrov değil. 'PETROLÜN ZEKÂTINI VERSELER DÜNYADA FAKİR KALMAZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 58 ülkedeki 60 ofiste görev yapan TİKA program koordinatörlerini dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan şöyle konuştu: "Geçen yıl 6 milyar dolarlık insani yardımla ikinci sırada yer aldık. Bu yıl 7.2 milyar dolarlık insani yardımla ilk sıraya çıkmamız kuvvetle muhtemel. Ekonomik olarak Türkiye'nin önünde olan Batılı ülkeler, isteseler dünyadaki açlığın ve yoksulluğun önüne geçebilir. Özellikle petrol zengini Müslüman ülkeler salt zekâtlarını tespit edip verseler dünyada herhalde fakir kalmaz. Batı'nın ortalığı karıştırmak, terör örgütlerini kışkırtmak için harcadığı parayla dünyanın kalanı asgari refah seviyesine ulaşır. Suriye'de biz güvenli bölgeler oluşturalım istiyoruz. Yanaşmıyorlar. İstedikleri ortalığı karıştırmak, Müslüman kıyımı. Fakat öyle bir Müslüman kıyımı ki öldüren 'Allahüekber' diyor ölen 'Allahüekber' diyor." POLİSLERİ KÜLLİYE'DE AĞIRLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıldönümü nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve polisleri kabul etti. Özel Harekât polisleri, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin önünde Sikorsky helikopteriyle özel bir gösteri yaptı. Helikopterden aşağı doğru sarkan polisler, ellerindeki Türk bayraklarını açtılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı koruma polisleriyle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. BAYKAL'I ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı ve Antalya
Milletvekili Deniz Baykal
'ı ziyaret etti. Hastaneye dün 22.00 sıralarında gelen Erdoğan ve kendisine eşlik eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Ataman Baykal, kapıya kadar uğurladığı Erdoğan'a duyarlılığı ve babasının tedavisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Baykal'ın fizik tedavisinin aktif katılımı ile devam ettiği, sağlığının iyi olduğu belirtildi.