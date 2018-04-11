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yıktığı okullar devlet yatırımıyla ayağa kaldırıldı!

Son dakika haberi.. Şırnak’ta her alanda büyük yatırımlarla değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Teröristler tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hale getirilen okullar devlet yatırımlarıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Devlet, teröristlerin yakıp yıktığı okullar için 500 milyonluk dev yatırım yaparak bölge çocuklarının eğitimine devam etmesini sağladı.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 10:51
Terörün yıktığı okullar devlet yatırımıyla ayağa kaldırıldı!

500 MİLYONLUK YATIRIM

Şırnak'ta her alanda büyük yatırımlarla değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Teröristler tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hale getirilen okullar devlet yatırımlarıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Devlet, teröristlerin yakıp yıktığı okullar için 500 milyonluk dev yatırım yaparak bölge çocuklarının eğitimine devam etmesini sağladı. Okulları yakıp yıkarak yöre insanını eğitim hizmetinden mahrum bırakmayı hedefleyen kanlı terör örgütünün oyunlarını dev yatırımlarla devlet bozdu. Alt yapıdan üst yapıya kadar her alanda muazzam yatırımlara sahne olan Şırnak ve ilçeleri eğitim yatırımları ile de öne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, tüm bakan ve bakanlıkların desteğiyle gerçekleşen Şırnak'taki değişim dönüşüm sürecinin en önemli kolu olan eğitim alanında yaklaşık 500 milyon liralık yatırım yapıldı.

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Terörün yıktığı okullar devlet yatırımıyla ayağa kaldırıldı!
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