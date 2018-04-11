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Tokatçı koruma ’te yakalandı

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018
Tokatçı koruma Bitlis’te yakalandı

Firari 'nın bir dönem yakın koruma polisliği görevinde bulunan ve TÜYAP Kitap Fuarı'nda Dumanlı'ya ile ilgili soru soran gazeteciye tokat atması ile gündeme gelen Çağlar Bayır, 'te saklandığı ihbarı sonrası gözaltına alındı. 2005'te Zaman Gazetesi'ne özel güvenlik olarak girdiği ve yıllardır Dumanlı'nın yanından ayrılmadığı anlaşılan Bayır hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bayar'ın 2004'te 'da hesap kaydının olduğunu, 17-25 Aralık sonrası hesabında ciddi artış bulunduğu belirlendi. Şüphelinin Bank Asya'ya 88 bin TL ile 129 bin TL arasında parasının bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde Bayır'ın Zaman Gazetesi'nde 2005'te özel güvenlik olarak çalıştığı belirlendi. Şüphelinin Dumanlı'ya 2014'te TÜYAP Kitap Fuarı'nda soru soran Akit Gazetesi muhabirinin darp edilmesiyle ilgili soruşturmada da şüpheli olduğu iddianamede yer aldı.

SADECE BİR KORUMA DEĞİL
İddianamede şüphelinin firari Ekrem Dumanlı'ya bu kadar yakın kişilerden olmasının örgütün önemli bir üyesi olduğunu gösterdiği vurgulanırken, şüphelinin telefonunda ele geçirilen örgütsel fotoğraflar ve tespitlerle FETÖ/'nin hiyerarşik yapılanması içerisinde yer alarak örgüt üyeliği suçunu işlediği kaydedildi.

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Tokatçı koruma Bitlis’te yakalandı
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