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126 bin öğrenci sınavla yerleşecek

Bu yıl ilk kez uygulanacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile öğrenci alacak liseler ve kontenjanları belli oldu

CEYDA KARAASLAN
CEYDA KARAASLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
126 bin öğrenci sınavla yerleşecek

merakla beklenen Liselere Giriş Sınavı (LGS) kılavuzunu önceki akşam açıkladı. Bu kapsamda merkezi sınavla öğrenci alacak liseler ve kontenjanları da duyuruldu. Buna göre, toplam bin 367 lise LGS ile öğrenci alacak. Bu okulların 309'u fen, 222'si Anadolu, 298'i Anadolu imam hatip, 89'u sosyal bilimler, 449'u da mesleki ve teknik anadolu lisesi olacak.

DAHA SEÇİCİ OLACAK

LGS ile öğrenci alacak liselerin toplam kontenjanı ise 126 bin 510 olarak açıklandı. Bu yıl 1.2 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisinin yüzde 10'u sınavla liselere yerleşmiş olacak. Bu yıl ilk kez uygulacak LGS'ye 600 binden fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılması bekleniyor. Okullarda 126 bin 510 kontenjan ayrıldığı için sınavın seçici niteliğinin TEOG'a göre çok daha fazla olması bekleniyor. MEB'in yayımladığı kulavuza göre 'da 225, 'da 82, 'de ise 62 okul LGS ile öğrenci alacak. Aralarında Ardahan, , Amasya, Erzincan ve olmak üzere toplam 34 ilde LGS'yle yerleştirme yapılacak Anadolu lisesi bulunmuyor.

3 YANLIŞ 1 DOĞRU...

2 Haziran'da yapılacak sınav aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak ve çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek; ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve 60 dakika sürecek. TEOG'un aksine LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Sınav sonuçları 22 Haziran'da duyurulacak.

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