Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Adana'daki DEAŞ operasyonu

'daki operasyonu

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan biri li 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 10:19
Adana'daki DEAŞ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü 'a yönelik 30 Mart'ta düzenlediği operasyonda yakalanan 5 kişi ile daha sonra gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan B.D, 5 aylık hamile olduğunun tespit edilmesinin ardından ifadesi alınarak savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

Polis, zanlılardan li O'nun Suriye'de örgütün elinde olmayan bölgelerde yumurta satıcısı gibi gezerek istihbarat topladığını tespit etti.

Akrabalardan birinin çatışmada öldüğü, birinin de intihar saldırısı gerçekleştirdiği, 2 oğlunun ise örgütte görev yaptığı belirlenen Raed Hajjio O'nun, istihbaratçı olmadan önce DEAŞ adına cellatlık yaptığı öne sürüldü.

Zanlılardan Mehmet E'nin ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlüleri kandırarak örgütün Suriye'deki kamplarına götürdüğü iddia edildi.

Bu arada, Mehmet E'nin babası Mustafa E'nin de 2016'da evinde 3 uzun namlulu silah ile mermiler bulunmasının ardından örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

Diğer zanlıların da örgüt adına düzenlenen toplantılara katıldığı ve eleman temin ettiği ileri sürüldü.

Biri Suriyeli 7 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'daki DEAŞ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN