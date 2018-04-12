Afrin şehidinin ailesine şehadet belgesi verildi

Şehidin Şebinkarahisar ilçesi Avutmuş Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret eden Sarıfakıoğulları, baba Mehmet ve anne Tülay Aktağ'a başsağlığı diledi. Vali Sarıfakıoğulları, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatan ve bayrak için şehitlik mertebesine ulaşan vatan evlatlarının aileleri, eşleri ve çocuklarına olan minnet borcunun hiçbir zaman bitmeyeceğini söyledi.

Bu vesileyle Afrin şehidi Ufuk Aktağ'ın ailesini ziyaret ederek şehadet belgesini verdiklerini belirten Sarıfakıoğulları, "Hem de hatırlarını sorduk, bir isteklerinin olup olmadığını öğrenmek istedik. Yüce Rabb'im ailelerine sabır ihsan eylesin. Üzüntüleri büyük ama şehadet de şehitlik de çok büyük bir mertebe, Allah hepimize nasip eylesin." dedi.