Afrin zaferi Türkiye’yi yeni bir lige taşıdı

Genç MÜSİAD ve İZÜ İnovasyon Kulübü'nün düzenlediği "Afrin Zaferi ve Zeytin Dalı Harekatı'nın Küresel Etkisi" başlıklı konferans Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Konferansta konuşan SETA İstanbul Genel Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin Altun
, Zeytin Dalı Harekatı ile Türkiye'nin yeni bir lige taşındığını ve bölgede oyun kuran bir aktör haline geldiğini anlattı. Altun, "Türkiye, 2002 ve 2008 yıllarından itibaren ekonomi, siyaset ve dış politikada geliştirdiği kapasite ve bugün de Afrin zaferi ile bölgesel ve küresel bir güç olma iddiasını tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı. Konuşmacılardan Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz de "Türkiye ile ABD ilişkilerindeki kırılma noktası Türkiye'nin var olma iddiasıdır. Türkiye ile ABD arasındaki krizin devam edeceğini düşünüyorum" dedi.