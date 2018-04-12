Akademik katliam istifa getirdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
'nde 4 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasına yol açan akademik katliam rektör Prof. Hasan Gönen'in istifasıyla sonuçlandı. Basın toplantısıyla istifasını duyuran Prof. Gönen, kısa süre sonra da olayla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderdiği savunma mektubunu kamuoyuna açıkladı. Prof. Gönen, katil zanlısı Volkan Bayar
'a herhangi bir koruma yapılmadığı gibi hakkındaki şikayetleri de işleme koyduğunu ifade etti. Merhum akademisyenlerin cenazesinde, FETÖ'den KHK ile ihraç edilen bir kısım hocanın olayı proveke ettiğini belirten Prof. Gönen, olayla ilgili hiçbir görev ihmalinin olmadığını ileri sürdü. YÖK
'ten yapılan açıklamada ise- YÖK Genel Kurulu'nun olayla ilgili olağanüstü toplanacağı ve Prof. Gönen'in istifası ve savunmasının hesap sorulmasına engel olmayacağı belirtildi. Bu arada 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar güvenlik gerekçesiyle Bolu F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.