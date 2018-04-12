Aydın’da 14 bin sürücüye 5,6 milyon lira ceza kesildi

Aydın'da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2018 yılı Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 126 bin 38 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 14 bin 324 araca 5 milyon 690 bin 746 TL para cezası tatbik edildi.

Mart ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 233 sürücü mahkemeye sevk edildi. 2 bin 7 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, 400 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2018 Mart ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında 217 maddi hasarlı, 271 yaralamalı ve 5 ölümlü olmak üzere toplam 493 ayrı trafik kazası meydana geldi. 403 kişinin yaralandığı kazalarda, 6 kişi de hayatını kaybetti.

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