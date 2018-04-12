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Balıkesir'de / operasyonu: Muvazzaf astsubay gözaltına alındı

Son dakika haberi... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında, bir muvazzaf astsubay kıdemli çavuş gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 17:11
Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: Muvazzaf astsubay gözaltına alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında, bir muvazzaf astsubay kıdemli çavuş gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli muvazzaf astsubay kıdemli çavuş H.M.A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan zanlının çalıştığı Üs komutanlığı ve ikametinde arama yapıldı.

Zanlının, İzmir Emniyet Müdürlüğü Şubesi görevlilerine teslim edileceği öğrenildi.

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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: Muvazzaf astsubay gözaltına alındı
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