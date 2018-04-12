Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: Muvazzaf astsubay gözaltına alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, bir muvazzaf astsubay kıdemli çavuş gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli muvazzaf astsubay kıdemli çavuş H.M.A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan zanlının çalıştığı Üs komutanlığı ve ikametinde arama yapıldı.

Zanlının, İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi görevlilerine teslim edileceği öğrenildi.