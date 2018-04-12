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Başörtüsü düşmanı yine hedef gösterdi

MURAT ALHAN
MURAT ALHAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
Başörtüsü düşmanı yine hedef gösterdi
spor-İstanbulspor maçı öncesi başörtüsü takarak futbolcularla birlikte sahaya çıkan okulu öğrencisi küçük kızları hedef gösteren sunucusu 'ya o öğrencilerin aileleri ve okul yönetimi tepki gösterdi.
Samsun Valiliği ve Müdürlüğü'nün himayesinde 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Orta Okulu'nun başlattığı, "Oku Anla Yaşa" projesi kapsamında, Samsunspor-İstanbulspor karşılaşmasında ler futbolcularla sahaya çıkmıştı.
Başörtülü kız öğrencilerin yüzüne zoom yaparak ekrana getiren Fox tv sunucusu İsmail Küçükkaya ise "Ben bu konuda şu an itibariyle yorum yapmayayım. Bütün kız çocuklarımız aynı durumda gözüküyor. Bu fotoğrafı nasıl yorumlamalıyız. Sizlerin yorumlarını göreyim" sözleriyle başörtülü kızları hedef haline getirdi.
İsmail Küçükkaya'ya okul yönetimi ve aileler tepki gösterdi. Okul Müdürü İsmail Çamuroğlu, projeyi Türkiye gündemine yaymak için çocukların oraya çıktığını belirterek, "Böyle bir yorum yapmak gerçekten insanlığa sığmaz. Ayrıca 'Bütün kız çocuklarımız aynı durumda' diye yorum yapıyor. Orada bile yalan söylediği ortada. Çünkü orada sadece birkaç kız çocuğumuz başı kapalı. Başı açık olan çocuklarımız da var. Ancak, onun derdi bu değil. Biz projemizle gündeme gelmek istiyoruz. Böyle şeylerle değil" dedi.
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Başörtüsü düşmanı yine hedef gösterdi
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