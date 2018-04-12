Emniyet ve TSK’ya sızan 18 kripto FETÖ’cüye tutuklama

FETÖ
'nün emniyet ve TSK
'da kripto yapılanmasına yönelik Aydın merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 27 kişiden 18'i tutuklandı.
Eskişehir'de, 1 muvazzaf binbaşı ve 4 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da aralarında örgütün Malatya ve Tunceli emniyetinin mahrem sorumlularının da olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ'cülerin aracı durduruldu. Örgütün Amasya'daki memur ve esnaftan sorumlu üyeleri oldukları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Marmaris'te Yunan bayraklı yatta yakalanan örgütün Samsun bölge sorumlusu Murat Elmas'ın yanındaki 2 FETÖ'cü tutuklandı.
Kayseri merkezli 5 ilde 21 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir merkezli 5 ilde gözaltına alınan 89 kişiden 44'ü tutuklandı.
Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 13 rütbeli asker gözaltına alındı.
FETÖ tarafından 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 12 davada sanıklardan 10'u 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.