Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Yıldırım törende açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da törende bir konuşma yaptı.



ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI:



Suriye krizi üzerinden ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız yanlış yapıyorsunuz diyen Erdoğan, "Bunun bedelini ödersiniz. Bunun işin kitabına uygun hiçbir izahı yoktur. Ekonomi yüzde 7 olarak açıklandı, ihracat tüm zamanların rekorlarını kırdı. Turizmin iyi geçeceğine dair ciddi işaretler var. Akkuyu'da nükleer santralin temelini attık. Bu birilerini rahatsız ediyor. 135 milyarlık yatırım teşviklerinin belgelerini sahiplerine teslim ettik.

KANAL İSTANBUL'UN YAPILMASI ŞART HALİNE GELDİ

Savunma sanayisinde her gün iyi haberler alıyoruz. Kanal İstanbul'un ihalesinin yapılması şart haline geldi. Boğaz'daki son kaza bunu çok açık gösterdi. Hiç endişe etmeyin, sağda solda konuşulana bakmayın. Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler. Biz yolumuza bakıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı "Kazadan sonra kaçınılmaz hale geldi"