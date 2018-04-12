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Erdoğan'dan mesajı: Kazadan sonra kaçınılmaz hale geldi

Erdoğan, Başkentray açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız. Dün Trump ile görüştüm. Bugün Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz onu konuşacağım" dedi. Boğaz'daki kazaya da değinen Erdoğan, "'u yapmamız kaçınılmaz hale geldi" dedi. Erdoğan açılışı yapılan Başkentray'ın 23 Nisan dahil olmak üzere o tarihe kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 13:14 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 13:38
Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Kazadan sonra kaçınılmaz hale geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Yıldırım törende açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da törende bir konuşma yaptı.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI:

Suriye krizi üzerinden ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız yanlış yapıyorsunuz diyen Erdoğan, "Bunun bedelini ödersiniz. Bunun işin kitabına uygun hiçbir izahı yoktur. Ekonomi yüzde 7 olarak açıklandı, ihracat tüm zamanların rekorlarını kırdı. Turizmin iyi geçeceğine dair ciddi işaretler var. Akkuyu'da nükleer santralin temelini attık. Bu birilerini rahatsız ediyor. 135 milyarlık yatırım teşviklerinin belgelerini sahiplerine teslim ettik.

KANAL İSTANBUL'UN YAPILMASI ŞART HALİNE GELDİ
Savunma sanayisinde her gün iyi haberler alıyoruz. 'un ihalesinin yapılması şart haline geldi. Boğaz'daki son kaza bunu çok açık gösterdi. Hiç endişe etmeyin, sağda solda konuşulana bakmayın. Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler. Biz yolumuza bakıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı "Kazadan sonra kaçınılmaz hale geldi"

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Kazadan sonra kaçınılmaz hale geldi
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