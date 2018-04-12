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“Esad Suriye’nin başından ayrılmalı”

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA'nın "Avrupa İslamofobi Raporu 2017" panelinde konuştu:
Suriye'de rejimin kuşatması altındaki 'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanımına ilişkin, Esad rejiminin mutlaka Suriye'nin başından ayrılması gerekiyor. Esad rejimi ilk defa kimyasal silah kullanmıyor.
Afrin operasyonunun ikinci aşaması insanların geri dönmesini sağlamak ve onlara bir şey verebilmek. Buranın rejime teslim edilmesi ne demek? Böyle bir şey olmaz. Çünkü rejim bir gün YPG ile çatışıyor, diğer gün işbirliği yapıyor.
Avrupa'da ırkçılık ve İslam düşmanlığı giderek artıyor. Sorunların sebebi olarak, göçmenleri göstermek haksızlık. İslam düşmanlığının, Avrupa'da yasalara suç olarak girmesi için Auschwitz'lerin yaşanması gerekmez. Gaz odalarında Yahudilerin yakıldığı gibi Müslümanların da yakılması gerektirmez.
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