Marmaray’daki feci olay intihar çıktı!

Bugün saat 11.30 sıralarında Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda meydana gelen feci olayın intihar olduğu ortaya çıktı.

Marmaray'da raylara düşen kadını kurtarma çalışmaları kamerada

SIRT ÇANTASINI ÇIKARIP ATLADI

Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi iki arkadaş, ödev yapmak amacıyla Marmaray'a gitti. 18 yaşındaki Baha Güzeycan, yanında Marmaray'ı fotoğraflayan kız arkadaşına poz veriyordu. Aniden gülümseyerek sırt çantasını çıkartan genç çocuk, raylara atladı. Lise öğrencisi genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

ATLARKEN BİR ŞEYLER SÖYLEDİ

Arkadaşının raylara atlamasıyla şoka giren genç kız, olay yerindeki polislere ilk ifadesine, Baha'nın atlarken kendisine bir şeyler söylediğini, fakat hatırlamadığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.