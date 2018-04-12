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Org. Akar, Bayraktar tesislerini gezdi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
Org. Akar, Bayraktar İHA tesislerini gezdi
Genelkurmay Başkanı , 1'inci Komutanlığında incelemelerde bulundu. Akar, kuvvet komutanları ile "Bayraktar" insansız hava araçlarının () üretim tesislerini de ziyaret etti. İstanbul ve Çorlu bölgeleri 1'inci Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemeler yapan Akar'ın beraberinde, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal yer aldı. Akar, kuvvet komutanları ile ayrıca "Bayraktar" insansız hava araçlarının üretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü Baykar Makina tesislerini gezdi. Ziyarette, Baykar Makina Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar ile Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da bulundu.
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Org. Akar, Bayraktar İHA tesislerini gezdi
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