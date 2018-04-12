Org. Akar, Bayraktar İHA tesislerini gezdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
, 1'inci Ordu
Komutanlığında incelemelerde bulundu. Akar, kuvvet komutanları ile "Bayraktar" insansız hava araçlarının (İHA
) üretim tesislerini de ziyaret etti. İstanbul ve Çorlu bölgeleri 1'inci Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemeler yapan Akar'ın beraberinde, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal yer aldı. Akar, kuvvet komutanları ile ayrıca "Bayraktar" insansız hava araçlarının üretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü Baykar Makina tesislerini gezdi. Ziyarette, Baykar Makina Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar ile Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da bulundu.