Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Osmangazi Üniversitesi'nde bildiri dağıtan 3 öğrenci gözaltında

'nde bildiri dağıtan 3 öğrenci gözaltında

Eskişehir 'nde () 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili Rektör Prof. Dr. 'in istifasının ardından olayda sorumluluğu bulunduğunu iddia ettikleri görevlilerin de istifa etmesini isteyip, bildiri dağıtmak isteyen 3 öğrenci gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 14:12 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 14:13
Osmangazi Üniversitesi'nde bildiri dağıtan 3 öğrenci gözaltında

? Meşelik Kampüsü'ndeki öğrenci yemekhanesinde öğle saatlerinde, bir grup öğrenci basın açıklaması yaptı. Görenciler,5 nisanda 3'ü akademisyen, 1'i idareci olan 4 kişinin öldürülmesinin ardından sadece Rektör Prof. Dr. 'in istifanın yeterli olmadığını, olaydan sorumlu olanların da alınmasını istedi. Ellerinde '4 akademisyene sıkılan kurşun bilime sıkılan kurşundur' yazılı afişler bulunan öğrenciler, kampüste can güvenliklerinin olmadığını söyledi. Bildiri dağıtmak isteyen öğrencilere üniversitenin özel güvenlik görevlileri ile polisler müdahale etti.
Polisler, 2'si kız, 3 öğrenciyi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmangazi Üniversitesi'nde bildiri dağıtan 3 öğrenci gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN