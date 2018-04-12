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Sınırda yakalanan şüphelisi tutuklandı

sınırında yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 09:23
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

sınırında yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yurt dışı çıkış yasağı bulunan ve Kocaeli 2. 'ndeki davada FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Bülent K. (40) ile eşi H.K'nin (40) Edirne Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.K, 1. Derece girme suçundan ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan Bülent K. ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. Bülent K. ve eşi H.K'nın örgütle bağlantısı nedeniyle kapatılan okulda meslekten ihraç edilmeden önce öğretmenlik yaptıkları öğrenildi.

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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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