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Son dakika: 'nün "Mahrem imam"ı evinde yakalandı

/'nin yapılanmasında "mahrem imam" olduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 21:33 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 21:34
Son dakika: FETÖ'nün Mahrem imamı evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen "mahrem imam", Devrek ilçesinde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Zonguldak yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda örgütün yapılanmasında yer aldığı tespit edilen "mahrem imam" S.M.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin Devrek ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda, Ş.M.Ş. gözaltına alındı.

Bu arada, şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programları olan "ByLock", "Eagle" ve "Falcon" kullanıcısı olduğu ve örgüte üye kişilere para akışını sağladığı iddia edildi.

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Son dakika: FETÖ'nün "Mahrem imam"ı evinde yakalandı
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