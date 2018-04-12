Uluslararası casusluktan tutuklandılar

MİT
'in Kosova
'da kıskıvrak yakalayarak Türkiye'ye getirdiği 6 FETÖ
'cü dün sevk edildikleri nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk yazısında sanıklar Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya, Cihan Özkan, Kahraman Demirez ve Yusuf Karabina hakkında 'uluslararası casusluk' suçlaması yöneltildi. FETÖ'nün yurtdışındaki okullarında sözde öğretmenlik yapan sanıkların, örgütün Balkan, Afrika ve Türki cumhuriyetlerdeki idarecilerinin çocuklarını okullarında okutarak kendi ideolojilerini empoze ettiği vurgulandı. FETÖ'nün bu yolla ileride ülke yönetimlerinde söz sahibi olan öğrencileri aracılığıyla ülke yönetimini dizayn etmeyi amaçladığı kaydedildi. 6 FETÖ'cü 'uluslararası casusluk' suçundan tutuklandı.