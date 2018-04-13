Afrin’in sağlığı Türk hekimlerine emanet

Zeytin Dalı Harekâtı'nın sonlanmasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı
ekipleri bölgeye gidip sağlık hizmetleri planlaması yaptı. Afrin'de 1 hastane, 1 Mobil Sağlık Aracı ve 1 Mobil Sağlık TIR'ı ile 9 Nisan'dan itibaren sağlık hizmeti verilmeye başlandı. Afrin Hastanesi'nde ilk 2 günde 22 hastanın muayenesi ve tedavi planlaması yapılarak ilaçları verildi.
Afrin'deki Mobil Sağlık TIR'ında da bu süreçte 19 hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Bölgede 9-10 Nisan'da toplam 301 hastanın muayene ve tedavisi yapıldı.