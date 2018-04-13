AYM’den FETÖ’cü eski AYM üyesine ret

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten çıkarılan Anayasa Mahkemesi eski Başkanvekili Erdal Tercan'ın bireysel başvurusunu reddetti. Tercan başvurusunda hukuki haklarının ihlal edildiğini öne sürdü. Eski üye Tercan'ın başvurusunu ele alan Anayasa Mahkemesi, başvurunun tutukluluğa itiraz bölümüyle ilgili oy çokluğu ile ihlal kararı verdi, diğer şikayetleri ise kabul edilemez buldu. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından, 16 Temmuz 2016'da gözaltına alınan Erdal Tercan, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun 4 Ağustos 2016 tarihli kararıyla meslekten çıkarıldı. Tercan'ın "FETÖ/PDY'nin yargı yapılanması içerisinde yer aldığı", örgüt içinde "Ertan" kod adını kullandığı ortaya çıkmıştı.

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