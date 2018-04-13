Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > AYM’den FETÖ’cü eski AYM üyesine ret

AYM’den ’cü eski AYM üyesine ret

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018

Genel Kurulu, 'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten çıkarılan Anayasa Mahkemesi eski Başkanvekili Erdal Tercan'ın bireysel başvurusunu reddetti. Tercan başvurusunda hukuki haklarının ihlal edildiğini öne sürdü. Eski üye Tercan'ın başvurusunu ele alan Anayasa Mahkemesi, başvurunun tutukluluğa itiraz bölümüyle ilgili oy çokluğu ile ihlal kararı verdi, diğer şikayetleri ise kabul edilemez buldu. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından, 16 Temmuz 2016'da gözaltına alınan Erdal Tercan, Anayasa 'nun 4 Ağustos 2016 tarihli kararıyla meslekten çıkarıldı. Tercan'ın "FETÖ/'nin yargı yapılanması içerisinde yer aldığı", örgüt içinde "Ertan" kod adını kullandığı ortaya çıkmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
AYM’den FETÖ’cü eski AYM üyesine ret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN