Bakan Arslan, Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı ile görüştü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tayland ile ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında ilişkileri ele alacaklarını belirterek, "Bu iş birlikleri daha ileri nasıl taşıyabiliriz, bunları değerlendireceğiz." dedi.

Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Pichet Duronkaveroj ile bir araya gelen Arslan, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, iki ülke arasında 2016'da 1,6 milyar dolar olan ticaret hacminin, geçen yıl 2,1 milyar dolara yükseldiğini söyledi.İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha dengeli gelişeceğini ve güçleneceğine ilişkin inancını dile getiren Arslan, "Çağımızda e-ticaret çok ivme kazandı. e-ticaret gönderilerinin çoğunlukla Asya ülke menşeli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda PTT Genel Müdürlüğümüz başarılı işler yapıyor. " diye konuştu.

Arslan, Tayland ile yapılacak işleri ele alacaklarını belirterek, "Bugün burada iki ülkenin ulaştırma, denizcilik ve özellikle haberleşme alanındaki ilişkilerini ele alıp bu iş birliklerini daha ileri nasıl taşıyabiliriz, bunları değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Konuk bakanın 15-17 Nisan'da İstanbul'da yapılacak Global Girişimcilik Konferansı'na da katılacağına işaret eden Arslan, Türkiye'deki temaslarının verimli geçmesini temenni etti.

"İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Duronkaveroj ilk defa geldiği Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünün kutlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Duronkaveroj, "Türkiye ve Tayland arasında deniz taşımacılığı olmak üzere iletişim ve diğer ticari alanlardaki ilişkilerin ileride de güçlenmesini temenni ediyoruz." dedi.Duronkaveroj, siber güvenlik ve kişisel verileri koruma noktasında yasal düzenleme çalışmaları yürüttüklerini belirterek, bu konuda Türkiye'den de yardım alacaklarını kaydetti.