Cinsel istismar suçlarına ilişkin tasarı, haftaya komisyona gelecek

İyimaya, 9 Nisan'da TBMM Başkanlığına sunulan tasarı hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çocuğun bir toplumun, milletin var oluş değeri olduğunu belirten İyimaya, "Çocuk, milli bekanın temel sigortasıdır, doğumundan gelişme çağına kadar bütün çocuklara karşı ortak yükümlülüklerimiz ve görevlerimiz var. Hukuk, çocuğu sağ doğmak kaydıyla ana rahmine düştüğü günden itibaren tanır ve korumaya alır. Çocuğa cinsel istismar, hiçbir aklın, toplumun onaylayabileceği bir durum değildir." dedi.

Yaşanan olayların geldiği noktada, yasama organına, mevcut suç ve cezaları gözden geçirme yükümlülüğü verdiğinin altını çizen İyimaya, şu anda da yasama organının, çocuk istismarı sorununda suç, ceza ve bağlı yaptırımlar konusunda bir gözden geçirme yükümlülüğünü yerine getirdiğini söyledi.

İyimaya, siyaset kurumunun da katılımcı müzakereyi ve bilimi gözeterek makul bir formülü yasa tipinde yürürlüğe koyma çabası içinde olduğunu vurguladı.

İnsanlığın tarihsel birikimi, Türk toplumunun binlerce yıldan bu yana süzülerek gelen ahlaki değerleri ve hukuk bilimin verileri gerektiği şekilde ele alınacağını aktaran İyimaya, "Komisyonumuz, tasarıyı gerekçeleri ve gelişim sebepleri temelinde değerlendirecek ve Genel Kurulun önüne olgunlaşmış bir norm projesini getirecektir. Komisyonumuz, iki tali komisyonun görüşmesinden sonra tasarıyı haftaya gündeme alacaktır." diye konuştu.