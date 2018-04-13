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Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Eski Eş Genel Başkanı 'ın, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 22:57
Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

19'uncu Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya Demirtaş, avukatları, yakınları ve milletvekilleri katıldı.

, yargılandığı fezlekelere konu olan konuşmaların Mecliste yasama sorumsuzluğu kapsamında yaptığı konuşmalarla benzerlik taşıdığı için müzekkere yazılarak 'den konuşmalarının istenmesini talep etti.

Miting konuşmalarının kimseyi suç işlemeye teşvik ve tahrik etmediğini savunan Demirtaş, aksine suça konu olan konuşmanın, hitap ettiği kitlenin suça bulaşmasını engellemeye yönelik olduğunu öne sürdü.

"Ben hiçbir zaman yöneticisi olmadım, ne kimseden emir aldım ne de kimseye emir verdim. Benim tutuklanmam örgüte sosyolojik destek vermektir." diye savunma yapan Selahattin Demirtaş, konuşmalarının ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesini talep etti.

Demirtaş'ın beyanlarından sonra avukatlarına söz verildi. Avukatlar, müvekkilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının tahliyeye yönelik beyanlarını aldıktan sonra müzakereye çekildi. Müzakerenin ardından kararını açıklayan heyet, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Duruşmaya 18 Temmuz'da devam edilecek.

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Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
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