Eski askeri ataşeye FETÖ’den 9 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi başarısız olunca Almanya'ya kaçmak isterken Suudi Arabistan'da yakalanan ve Türkiye'ye getirilen eski Kuveyt Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mikail Güllü, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara
22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Güllü, adının darbecilerle birlikte haberlere konu olduğu için Almanya'ya dayısının oğlunun yanına gitmek istediğini söyledi. İngilizce bilmediği halde ataşe olarak görevlendirildiği iddiasını da kabul etmeyen Mikail Güllü, aleyhinde tanıklık yapan Erdal Demirtaş'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.