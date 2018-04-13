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Eski askeri ataşeye ’den 9 yıl hapis cezası

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Eski askeri ataşeye FETÖ’den 9 yıl hapis cezası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi başarısız olunca Almanya'ya kaçmak isterken Suudi Arabistan'da yakalanan ve Türkiye'ye getirilen eski Kuveyt Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mikail Güllü, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Güllü, adının darbecilerle birlikte haberlere konu olduğu için Almanya'ya dayısının oğlunun yanına gitmek istediğini söyledi. İngilizce bilmediği halde ataşe olarak görevlendirildiği iddiasını da kabul etmeyen Mikail Güllü, aleyhinde tanıklık yapan Erdal Demirtaş'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.
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Eski askeri ataşeye FETÖ’den 9 yıl hapis cezası
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