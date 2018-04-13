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Her kurbana üçer kurşun

’ndeki cinayetin detayları kan dondurdu. Maktullerin sağ göğüs, sol göğüs ve başlarından birer kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018
Her kurbana üçer kurşun
Osmangazi Üniversitesi'ndeki cinayetin detayları kan dondurdu. 4 akademisyeni katleden Katil , cinayeti soğukkanlılıkla işledi. Maktullerin önce sağ göğüs, sol göğüs ve başlarından birer kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı. Başkanı Prof. Yekta Saraç'ın çağrısıyla akademik katliamı görüşmek üzere toplanan YÖK Genel Kurulu'nda saldırıyla ilgili inceleme yapan müfettişin raporu sunuldu. Raporda, saldırının oluş şekline ilişkin ayrıntıların YÖK üyelerini şoke ettiği öğrenildi. Rapora göre Bayar maktullerin hepsinin vücutlarını önce sol göğüs, sonra sağ göğüs ve en son kafalarına birer kurşun olmak üzere toplam 3 kurşun sıktı. Dekanın yerinde olmadığını söyleyen genel sekreterin sol ve sağ göğsüne kurşun sıktıktan sonra masanın arkasına düşmesi üzerine masanın çevresini dolanarak kafasına bir kurşun daha sıkması genel kurul üyelerinin kanını dondurdu. Ayrıca kurşun seslerini duyan ve kendisine yöneldiğini fark eden bir akademisyen ise odasının kapısını kilitleyerek kaçmaya çalışırken soğukkanlı katilin önce kilide kurşun yağdırarak kapıyı açıp sonra diğerleri gibi o akademisyene de üç kurşun sıktığı ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden akademisyenlerden biri hariç diğerlerinin olayla ilişkili olmamaları, katilin nefret ve kinden öte adeta sistematik katliam yaptığı şeklinde yorumlandı. 6 Nisan'da meydana gelen olayda araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, üniversitenin Eğitim Fakültesi'nde düzenlediği saldırıda, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ile öğretim görevlileri Serdar Çağlak ve Yasir Armağan hayatını kaybetmişti.

YENİ REKTÖR ŞENOCAK
Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü'ne Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı. YÖK Genel Kurulu, ESOGÜ'de yaşanan silahlı saldırı olayını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantı sonrasında, dün rektörlük görevinden istifa eden Prof. Dr. Hasan Gönen'in istifası kabul edildi. Yükseköğretim Kurulu'nca, ESOGÜ Rektörlüğü'ne, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı.
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Her kurbana üçer kurşun
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