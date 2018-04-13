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propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. ve 'de, sosyal medyada terör örgütü MLKP propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 11:47
MLKP propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. ve 'de, sosyal medyada terör örgütü MLKP propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü MLKP propagandası yaptığı ileri sürülen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul ve İzmir'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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MLKP propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı
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