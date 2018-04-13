Polisten kaçan minibüs şoförü ehliyetsiz çıktı

Yeni Sille Yolu Caddesi kavşağında maddi hasarlı trafik kazasıyla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, olay yerinden geçen 42 FGA 67 plakalı minibüsü şüphe üzerine durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Ara sokaklarda araçla ilerleyen sürücü, yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonrasında yakalandı.

Sürücü Y.S.S'nin (17), arkadaşlarıyla gezmek için babasının aracını izinsiz aldığı ve ehliyeti bulunmadığı için polisten kaçtığı belirlendi.

Y.S.S, idari para cezası uygulandıktan sonra araçla birlikte ailesine teslim edildi.