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Polisten kaçan minibüs şoförü ehliyetsiz çıktı

'nın merkez Selçuklu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurmak istediği ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonrasında yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 10:39
Polisten kaçan minibüs şoförü ehliyetsiz çıktı

Yeni Sille Yolu Caddesi kavşağında maddi hasarlı trafik kazasıyla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, olay yerinden geçen 42 FGA 67 plakalı minibüsü şüphe üzerine durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Ara sokaklarda araçla ilerleyen sürücü, yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonrasında yakalandı.

Sürücü Y.S.S'nin (17), arkadaşlarıyla gezmek için babasının aracını izinsiz aldığı ve ehliyeti bulunmadığı için polisten kaçtığı belirlendi.

Y.S.S, idari para cezası uygulandıktan sonra araçla birlikte ailesine teslim edildi.

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Polisten kaçan minibüs şoförü ehliyetsiz çıktı
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