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Şehitlik artık tescillendi

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Şehitlik artık tescillendi
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan 20 sivilin defnedildiği 267 metrekarelik alanın "şehitlik" olarak tescillenmesine oy birliğiyle karar verdi. Meclis toplantısının 4. birleşimi Saraçhane'deki binasında yapıldı. Kabul edilen rapor doğrultusunda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşen ve yakınları tarafından İstanbul'da defni istenen vatandaşların mezarlarının bulunduğu Eyüpsultan ilçesi Beylerbeyi Caddesi Edirnekapı metro durağı yakınındaki mezarlık alanı şehitlik olarak tescil edildi.
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Şehitlik artık tescillendi
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