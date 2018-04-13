Şehitlik artık tescillendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) 15 Temmuz
2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan 20 sivilin defnedildiği 267 metrekarelik alanın "şehitlik" olarak tescillenmesine oy birliğiyle karar verdi. Meclis toplantısının 4. birleşimi Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi
binasında yapıldı. Kabul edilen rapor doğrultusunda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşen ve yakınları tarafından İstanbul'da defni istenen vatandaşların mezarlarının bulunduğu Eyüpsultan ilçesi Beylerbeyi Caddesi Edirnekapı metro durağı yakınındaki mezarlık alanı şehitlik olarak tescil edildi.