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Son Dakika: Erdoğan ve Putin görüştü

Son dakika haberi... Erdoğan, Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmede 'deki son gelişmeleri ele aldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 16:15 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 02:11
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü

Erdoğan, Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan bugün 'da yaptığı açıklamada, Putin ile görüşeceğini söylemişti.

İki liderin görüşmesine ilişkin öne çıkan notlar şöyle:

Cumhurbaşkanı , Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir telefon görüşmesi yaparak 'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

İki liderin, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
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