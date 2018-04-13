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: 'da 'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon: 77 gözaltı

haberi... 'da, polis tarafından /'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda 77 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 11:12
Son dakika: Konya'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon: 77 gözaltı

'da, polis tarafından /'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda 77 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün 'gaybubet evleri'nde kalan üyelerine yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi () ekipleri tarafından önceden belirlenen 37 adrese baskın yapıldı. Operasyon kapsamında, 77 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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