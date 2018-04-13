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"'deki 'Bilek Güreşi'ni kim kazanacak?"

Prof. bugünkü yazısında ABD ve ’nın ’deki bilek güreşini ve Türkiye’nin bu çatışmada aldığı pozisyonu yazdı. ’ın krizi yumuşatma girişimlerinin yerinde olduğunun altını çizen Burhanettin Duran yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Ankara, hem Esed'in cezalandırılmasını ister hem de ABD'nin kapsamlı Suriye- YPG politikasını görmeden Rusya ile işbirliğini tehlikeye atacak tekliflere sıcak bakmaz.”

Giriş Tarihi: 13.4.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 11:32
Suriye'deki 'Bilek Güreşi'ni kim kazanacak?

BURHANETTİN DURAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

ABD'nin önünde üç seçenek var:

Çekilme, daha fazla askeri angajman veya 'nın ağırlığını kabul ederek uzlaşmak.

Bu saatten sonra ABD'nin 'den çekilmesi Rusya ve İran karşısında tam bir yenilgiye dönüşür. İran'ı sınırlandırma hedefi de hayal olur.

Daha fazla angajman yani, ABD'nin Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye'deki varlığını güçlendirmesi ise "bir dehşet dengesini" getirebilir. Burada ne hedefleneceği de önemli. Amaç, hava saldırılarıyla Esed'in devrilmesi ise bu artık, Obama dönemindeki ABD politikası sebebiyle, elden kaçırılmış bir seçenek.

2015'te Rusya'nın Suriye'ye aktif müdahalesi ve İran'ın Şii milislerinin yaygınlaşması bu ihtimali ortadan kaldırdı.

Kara güçleri olmadan rejim değişikliği mümkün değil.

ABD'nin yüzbinlerce askerini Suriye'ye konuşlandırması çok radikal bir karar olur.

Kaldı ki, Esed'e bu kadar yatırım yapan Rusya ile sıcak çatışma riskinin de yönetilmesi çetin bir iş.

Üçüncü seçenek, Suriye masasına (Astana süreci) oturacak kadar askeri angajman göstermek ve nihayetinde Rusya'nın ağırlığında bir uzlaşmaya varmak. Bu da sahada etkin güçler arasında yeni güç mücadelelerinin ve pazarlıklarının artacağını gösterir.

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