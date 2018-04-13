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Yunan nın düşme anına ait görüntülerin ortaya çıktığı iddia edildi

Komutanlığına ait denize çakılmıştı. Savaş uçağının düşme anı olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın denize hızla düşmesi yer alıyor.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 21:32 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 02:11
Yunan savaş uçağının düşme anına ait görüntülerin ortaya çıktığı iddia edildi

İskiri (Skyros) Adası'nın 4 mil yakınlarında Komutanlığına ait düştü. Yunan savaş uçağının 'it dalaşı sonucu düştüğü' iddiaları ile ilgili olarak askeri kaynaklar tarafından böyle bir iddianın gerçeği yansıtmadığı ve bölgede Komutanlığına ait bir uçağın bulunmadığı belirtildi.
Öte yandan 'a ait Mirage-2000 savaş uçağının düşme anı olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın denize hızla düşmesi yer alıyor.

İşte o görüntüler:

Yunan savaş uçağının düşme anına ait görüntülerin ortaya çıktığı iddia edildi

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Yunan savaş uçağının düşme anına ait görüntülerin ortaya çıktığı iddia edildi
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