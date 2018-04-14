Son dakika: Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu. Esad görevde kaldığı için ve daha önce cezalandırılmadığı için tekrar tekrar kimyasal silah kullandı. Bu mesele sadece kimyasal silah meselesi değildi.



BU REJİMİN SURİYE'NİN BAŞINDA KALMAMASI GEREKİYOR



Barış için çok yoğun çaba sarf ettik. En kilit ülke Türkiye oldu. Maalesef tüm anlaşmalara rağmen Doğu Guta'da da on binlerce insanı bu rejim öldürdü. Bu müdahale rejime yönelik. Umarım sonuç odaklı olmuştur. Kimyasal silahların yapıldığı merkezlerin hedef alındığı söylendi. Sivillerle ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Bu rejimin artık Suriye'nin başında kalmaması gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Çoktan müdahale edilmeliydi, Esad rejimi görevde kalmamalı"