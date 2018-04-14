ABD ve Rusya sosyal medyadan atışıyor

Başbakan Binali Yıldırım dün cuma namazından önce Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ziyaret etti. Yıldırım yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından cuma namazını da Anayasa Mahkemesi'nin yakınlarındaki Hacı Veli-Hanım Erdem Camisi'nde kıldı. Başbakan Yıldırım, cuma namazını kıldıktan sonra AK Parti kurmaylarıyla beraber Gölbaşı'ndaki Hakimevi'ne geçti. Yıldırım burada uyum komisyonunun çalışmalarıyla ilgili basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Yıldırım şunları söyledi:

Milletimizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyoruz. Rabbim nice güzel günlere milletimizle beraber cümlemizi ulaştırsın. Biz böyle güzel temenniler yaparken, Amerika ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gidiyor. Bölge zaten uzun yıllardan beri iç savaştan, göçlerden büyük bir bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını biz dostlarımıza tavsiye ediyoruz.

Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yok. Bu bir alçaklık. Şiddetle, nefretle kınıyoruz. Bunu yapanlar mutlaka bedelini ödemeli. Ancak bunları yaparken bölgede bugüne kadar Türkiye, Rusya ve İran'ın ön ayak olduğu kalıcı barışa yönelik faaliyetleri akamete uğratacak, zarar verecek çapta girişimlerden de uzak durulmalıdır.

Ülkemizde seçim güvenliği konusunda herhangi bir zafiyet yok. Geçmiş dönemde özellikle 7 Haziran seçimlerinde maalesef Doğu ve Güneydoğu'da seçim güvenliği konusunda sıkıntılar yaşanmıştı ama Türkiye seçim konusunda, demokrasimiz çok partili hayata geçtikten sonra ciddi sorun yaşamadı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündem oluşturma çabalarının ötesinde bu söylemin bir kıymeti yoktur.

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