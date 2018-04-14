Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > ABD ve Rusya sosyal medyadan atışıyor

ABD ve Rusya dan atışıyor

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018
ABD ve Rusya sosyal medyadan atışıyor

Başbakan dün cuma namazından önce Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ziyaret etti. Yıldırım yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından cuma namazını da Anayasa Mahkemesi'nin yakınlarındaki Hacı Veli-Hanım Erdem Camisi'nde kıldı. Başbakan Yıldırım, cuma namazını kıldıktan sonra kurmaylarıyla beraber Gölbaşı'ndaki Hakimevi'ne geçti. Yıldırım burada uyum komisyonunun çalışmalarıyla ilgili basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Yıldırım şunları söyledi:
Milletimizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyoruz. Rabbim nice güzel günlere milletimizle beraber cümlemizi ulaştırsın. Biz böyle güzel temenniler yaparken, Amerika ile Rusya arasında üzerinden bir atışmadır gidiyor. Bölge zaten uzun yıllardan beri iç savaştan, göçlerden büyük bir bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını biz dostlarımıza tavsiye ediyoruz.
Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yok. Bu bir alçaklık. Şiddetle, nefretle kınıyoruz. Bunu yapanlar mutlaka bedelini ödemeli. Ancak bunları yaparken bölgede bugüne kadar , Rusya ve 'ın ön ayak olduğu kalıcı barışa yönelik faaliyetleri akamete uğratacak, zarar verecek çapta girişimlerden de uzak durulmalıdır.
Ülkemizde seçim güvenliği konusunda herhangi bir zafiyet yok. Geçmiş dönemde özellikle 7 Haziran seçimlerinde maalesef Doğu ve Güneydoğu'da seçim güvenliği konusunda sıkıntılar yaşanmıştı ama Türkiye seçim konusunda, demokrasimiz çok partili hayata geçtikten sonra ciddi sorun yaşamadı. Sayın 'nun gündem oluşturma çabalarının ötesinde bu söylemin bir kıymeti yoktur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD ve Rusya sosyal medyadan atışıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN