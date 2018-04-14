CHP’nin Demirtaş sevgisi bitmiyor

CHP
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'terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sevgisi bitmek bilmiyor. 17 CHP'linin cezaevinde ziyaret ettiği Demirtaş hakkında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da skandal açıklamalarda bulundu. Katıldığı televizyon programında konuya ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğdu, şöyle konuştu: "Genel Başkanımız da söyledi. Haksızlık etmemek lazım. CHP bu işi yakından takip ediyor. En son Genel Başkan Yardımcımız Öztürk bey ziyarete gitti. Davayı yakından takip ediyoruz. Demirtaş'ın terörü bitirme çabasını ve samimiyetini ben kendi adıma gördüğümü, hissettiğimi düşünüyorum. Şiddet bitsin diye bir çaba gösterdiğini düşünüyorum. TBMM'de siyasetin içinde olması gerektiğini düşünüyorum."