Emine Erdoğan sesimiz oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Okuma Yazma Seferberliği" kampanyasının resmi açılışını yaptığı Ankara Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi öğrencileri artık okuyabiliyor. Tamamı kadınlardan oluşan öğrencilerin çoğu ATV'nin reyting rekorları kıran programı ' Müge Anlı ile Tatlı Sert ' programını izledikten sonra kursa kaydolduklarını söyledi. SABAH'a konuşan kadınlar "Kadın kadının sesi olduğu zaman bizim ülkemize kimse zarar veremez. Emine Erdoğan bizim sesimiz!"diye konuştu.Televizyonda Müge Anlı'yı izledikten sonra, hemen bir taksiye bindim ve kursa kaydolmaya geldim. İlk kaydı ben yaptırdım. Emine Hanım 'ın katıldığı açılış töreninde de konuşma yaptım. Hayatımda en büyük eksik okuma yazmaydı. Onu da öğreniyorum. Evde, sokakta gördüğüm her yazıyı okuyorum. Okudukça mutlu oluyorum.: Emine Hanım, okuma yazma öğrenmemize vesile oldu. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe açıklamasını kendimiz okuyabiliyoruz. Dinimizi daha rahat öğrenebiliyoruz. Bizler Emine Erdoğan'a güveniyoruz. Kadın kadının sesi olduğu zaman bizim ülkemize kimse zarar veremez. O bizim sesimiz!İlk mektubumu Müge Anlı'ya yazacağım. Onu çok seviyorum. Kadının halinden kadın anlar. Emine Erdoğan ve Müge Anlı sayesinde okuryazar olduk. Onların desteklerini her zaman yanımızda hissediyoruz.Ben küçükken çocukları okula kaydetmeye geldiler. Köyün çocuklarını öğretmenler gidene kadar sakladılar. Bizim okula gitmemizi istemiyorlardı çünkü köyde yapılacak çok fazla iş vardı. Ben de bir arkadaşımla birlikte gizli gizli okula kaydoldum. 3 gün gittikten sonra ailem fark etti ve beni okuldan alıp yerime kardeşimi gönderdiler. Birlikte kaydolduğum arkadaşım okula devam etti. Bana 'Ben okudum sen okumadın' diye hava atıyordu. Şimdi ben de okudum. İlk iş olarak ona mektup yazacağım. Bugün bir çocuğu ailesinin okula göndermediğini görsem hemen müdahale ederim. Çünkü ben okuma yazma bilmediğim için çok zorluk yaşadım. Bir gün hastanede doktor benden tahlil yaptırmamı istedi. Laboratuvarın nerede olduğunu sordum. Bana okuma yazman yok mu git, bul dediler. O sözden sonra tedaviyi yarıda kestim, ağlayarak eve gittim.Okuma yazma kursuna daha önce gelmediğim için çok pişmanım. Hayatımda çok şey değişti. Benim oğlum önümüzdeki ay askere gidecek. Ona mektuplar yazacağım. Sadece ona değil Afrin'de vatan için savaşan askerlerimize de mektuplar yazacağım.Emine Hanım'a bu kursun açılmasına vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Benim birinci sınıfa giden bir oğlum var. Okula ilk başladığında ben onun derslerine yardım edemiyordum, kendimi yetersiz hissediyordum. Bazen ona yardım edemediğim için ağlıyordum. Oğlum Yunus Emre'yi okula götürdüğümde diğer çocukların anneleri ile iletişim kurmak istemiyordum, kendimi ifade edemeyeceğimi düşünüyordum. Artık kendime daha çok güveniyorum. Şimdi ikimiz birlikte okuma yazma öğreniyoruz.Buradaki kadınların öncelikleri her zaman eşleri ve çocukları olmuş. Artık kendileri için bir şeyler yapmak istiyorlar. Çok istekli oldukları için başarı oranı çok yüksek. Bu kursa gelen kadınları artık kimse eve kapatamaz. Devletin onlara verdiği kıymeti burada görüyorlar. Onlar hayatı okumuş insanlar, ben de onlardan çok şey öğreniyorum. 180 saatlik ikinci kademede yazma, temel sosyal bilgiler, fen bilgisi gibi dersler veriliyor. İkinci kademeyi de bitirenler ilkokul mezunu oluyorlar. Sürücü ehliyeti almalarının önünde hiçbir engel kalmıyor. Ortalama 6 ayda ilkokul mezunu olma fırsatı elde ediyorlar.Burada okuma yazma öğrenmenin dışında sosyalleşme imkanı da buluyoruz. Eskiden kadınlar okumasa da olur diyorlardı. Asıl kadınlar çocuk yetiştirdikleri için okumalılar.ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 30 Ocak 2018'de 'Okumayazma bilmeyen kimse kalmasın' hedefiyle yola çıkıldı. 1 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Devlet Konuk Evi'nden canlı yayına bağlanarak okuma- yazma projesine destek oldu. Erdoğan, programda heyecanını dile getirerek diploma törenlerine katılmak istediğini ifade etti.Emine İlisulu(68): Arkadaşlarım okuma yazma bilmediğimi öğrendiklerinde beni incitecek tepkiler veriyorlardı, çok üzülüyordum. Artık ben de okuyabiliyorum. Allah vesile olanlardan razı olsun. Emine Erdoğan buraya bizim ayağımıza kadar geldi ben de onu ziyaret etmek ve diplomamı Emine Erdoğan'ın elinden almak istiyorum.