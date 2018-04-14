FETÖ ayıklaması için titiz inceleme

OHAL
İşlemleri İnceleme Komisyonu'nda devletin kılcal damarlarına sızan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başarılı bir çalışmayla kurumlar ve toplumun bütün katmanlarından temizlenen FETÖ
'cülerin başka mağduriyetler yaratmaması için tüm başvurular tek tek inceleniyor. Komisyonda objektif işleyen bir veri sistemi kuruldu. İhraç olan kişilerle ilgili otomasyon sistemine resmi kurumlardan alınan bütün bilgiler tek tek işlendi. Kurulan sistemle incelemeler hızlandı. İncelemelerde beraat ve takipsizlik kararı olanlara öncelik verilirken, KHK
ihraç sıralaması dikkate alınıyor. Komisyon Başkanı Salih Tanrıkulu 25 yılda bitmez denilen dosyaların incelemesini iki yılda bitirilmesini hedefliyor. İşte Ohal karargahındaki işleyiş; DOSYA BARKODLAMA:
Binada 6 katın her birisinde farklı komisyon üyesine bağlı raportörler ve katipler bulunuyor. Her kat farklı kurumlardaki ihraç dosyalarını inceliyor. İhraç olmuş kişilerin başvurularının ardından, bağlı bulundukları bakanlıklara göre 10 farklı renkte belirlenen dosyalara başvuruları ve ilave evrakları ekleniyor. Veri otomasyon sisteminden alınan özel bir barkod numarası ile her bir dosyanın kaydı, arşivlemesi ve inceleme safhası ilgili kişilerce elektronik ortamdan takip edilebiliyor. Kurumlardan istenen personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 380 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanarak otomasyon sistemine kaydı gerçekleştirildi. BİLGİ HAVUZU:
İhraç olanlarla ilgili 20'den fazla kurumdan toplanan bilgilerle özel bir bilgi işlem havuzu oluşturuldu. Sistemden, soruşturmalar, FETÖ'cü dernek ve sendika üyelikleri, mahkeme ifadeleri, itiraflar, ByLock kayıtları, Bank Asya
para trafikleri, yönetici kanaatleri, istihbarat notları, personel özlük dosyaları, 2010 KPSS
soruşturması, MASAK dökümleri kişi bazında detaylarıyla görülebiliyor. Çıkarılan grafik ve istatistikler de isabetli kararlar alınmasını kolaylaştırıyor. UYAP'A ERİŞİM
: Sistem Adalet Bakanlığı
'nın Ulusal Yargı Ağı Projesi kayıtlarına da erişim imkanı sunuyor. Raportör, inceleme yaparken işi hakkında verilen kararların içeriğini anında şahsi dosyaya yansıtıyor. 108 bin kişinin içerisinde 70 bin civarında hala yargılaması yapılan kişilerin takibi de yapılabiliyor. BAŞVURU TAKİBİ KARAR AŞAMASI
: Karara bağlanan dosyalar ihraç olan kişinin son çalıştığı kuruma gönderiliyor. Mahkemeler bu kurumlardan dosyaları temin ediyor. Başvuru yapan kişiler eğer mahkemeden takipsizlik veya beraat kararı almışsa dosyasına ekleyebiliyor. Bu durumdaki kişilerin başvuruları öncelikle karara bağlanıyor. Genel usule göre de incelemeler KHK ihraç sırasına göre yapılıyor. Başvuru hakkı olmayanlar ise sistem üzerinden başvuru yapamıyor. Başvuru sahipleri de sistem üzerinden başvurusunun hangi aşamada olduğunu takip edebiliyor. İADE ORANI YÜZDE 3
KHK'lar ile 107 bin 175'i kamu görevinden ihraç olmak üzere toplam 111 bin 895 tedbir işlemi gerçekleştirildi. 108 bin 660 kişi komisyona başvuru yaptı. 12 bin kişi hakkında karar verilirken, 96 bin 660 kişinin incelemesi devam ediyor. 12 bin kişinin bin 990'u başvurusu bulunan kişilerden KHK ile iade olanlara ilişkin verilen ön inceleme kararından oluşurken, 10 bin 10'u ise başvuru dosyası üzerinden verilen inceleme kararı. Şu ana kadar göreve iade oranı yüzde 3.