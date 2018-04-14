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'de operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberi... 'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 10:15
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde 7 ve Bergama ilçesinde bir adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen bez parçaları, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.

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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
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