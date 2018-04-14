İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde 7 ve Bergama ilçesinde bir adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen bez parçaları, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.