Oyun programı ile haberleştiler

FETÖ
'nün Deniz Kuvvetleri
yapılanmasına yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 70 şüpheliden yarbay, binbaşı, yüzbaşı rütbelerinde oldukları öğrenilen 20'si eşzamanlı operasyonlarla yakalandı. İTİRAFÇI ELE VERDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması, itirafçı ifadesiyle deşifre olan ve MİT
tarafından yeri tespit edilen Engin kod adlı Ersin K.'nın iki ay önce yakalanmasıyla başladı. Bu kişinin, örgütte "Ümitçilik" diye tabir edilen FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasındaki örgüt mensubu askerlerin örgüte entegre edilmesini sağladığı saptandı. Marmara Bölge Sorumlusu olan ve bir devlet okulunda öğretmenlik yapan Ersin K.'nın evi ve aracından elde edilen 3 adet DVD'de FETÖ'cülerin kullandığı TrueCrypt, Deep Freze ve R-Wipe programlarının "exe" uzantılı kurulum dosyaları ile bu programların nasıl kurulup kullanılacağını gösteren bilgi ve belgeler ile örgüt mensubu askeri personel ve onlardan sorumlu mahrem imam bilgilerinin bulunduğu bu hafıza kartlarının TrueCrypt gibi çok ileri düzeyde şifreleme programlarıyla şifrelendiği dile getirildi. Hafıza kartının şifresini TÜBİTAK
çözdü. İçeriği çözümlenen hafıza kartında Android ve İOS işletim sistemlerinden indirilebilen "2048 Fun and Relaving Puzzle Game" adında oyun görünümlü yeni bir kriptografik haberleşme programına ulaşıldı. Şifreli yazışmalarda hangi sivil unsurun sorumluluğuna hangi askerin verileceği bilgilerinin yer aldığı belirlendi. Gözaltına alınan subaylardan 11'inin halen görevde oldukları öğrenildi.
Şüphelilerden 37'sinin askerlerden sorumlu sivil FETÖ imamları olduğu öğrenildi. ANKESÖR SORUŞTURMASINDA 17 İMAMA GÖZALTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ankesör soruşturmasına ilişkin bir başka operasyonda ise FETÖ imamı oldukları belirlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. şüphelilerin tamamı yakalandı.