Sabah yazarı Melih Altınok: ''Çevik Bir hikaye anlatıyor! FETÖ'yü siz palazlandırdınız!''

İŞTE MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Dün bir yandan 28 Şubat darbesinin yayın organı Hürriyet'in yeni patrona devriyle ilgili magazin haberlerini konuştuk... Diğer yandan da darbenin askeri ayağının hukuk karşısında hesap verişini canlı canlı izledik.

O günlerin medyadaki postal yalayıcıları, yönetimlerinde saygın bir rakip olmasınıumduğumuz Hürriyet'in yeni patronajına sırnaşıp gülen pozlar verirken... Darbeci paşalar çırpınıyordu.

ÇEVİK BİR'İN İFADESİ HEPİMİZİ GÜLDÜRDÜ

Ne var ki halka ve sivil siyasete karşı işlenmiş suçlarda her türlü bahanenin foyasının ortaya çıktığı günlerden geçiyoruz.

Örneğin askerliğinden ziyade siyasetçiliğiyle ünlü general Çevik Bir'in dün mahkemede verdiği savunmaya gül gül öldük.

Çünkü kendisine inanacak olursak, 28 Şubat FETÖ'ye karşı yapılmış!

Paşam!

FETÖ'CÜLER SİZİN YÜZÜNÜZDEN RAHAT HAREKET EDEBİLDİ

Darbecilikten müebbet aldınız ama mahkeme yaşınızı gerekçe gösterip adli kontrol şartıyla sizi saldı. Yaşasın adalet! Vaktiniz var yani bol bol düşünmek için. Lütfen düşünün ve bize şu sorunun cevabını verin:

Eğer sizler 28 Şubat sürecinde "kapı önünde ayakkabı çıkartıyor," "eşinin başı örtülü," "evinde biblo yok" gibi gerekçelerle inançlı askerleri "irticacı" diye ordudan atmasaydınız... Yerlerine, onları ihbar eden seküler ayaklarındaki FETÖ'cü subaylar bu denli rahat gelebilirler miydi?

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