Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Sabah yazarı Melih Altınok: ''Çevik Bir hikaye anlatıyor! FETÖ'yü siz palazlandırdınız!''

Sabah yazarı : ''Çevik Bir hikaye anlatıyor! 'yü siz palazlandırdınız!''

bugünkü yazısında Çevik Bir’in davasında yaptığı tuhaf savunmayı kaleme aldı. “28 Şubat ’ye karşı yapıldı” diyen Melih Altınok’un yazısın şu sözlerle bitiyor: ” Samimi olun paşam. 28 Şubat, 15 Temmuz'da karşımıza general olarak çıkan o hainlere ordunun kapılarını sonuna kadar açan bir darbedir, kabul edin.”

Giriş Tarihi: 14.4.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 11:38

İŞTE MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Dün bir yandan darbesinin yayın organı Hürriyet'in yeni patrona devriyle ilgili magazin haberlerini konuştuk... Diğer yandan da darbenin askeri ayağının hukuk karşısında hesap verişini canlı canlı izledik.

O günlerin medyadaki postal yalayıcıları, yönetimlerinde saygın bir rakip olmasınıumduğumuz Hürriyet'in yeni patronajına sırnaşıp gülen pozlar verirken... Darbeci paşalar çırpınıyordu.

ÇEVİK BİR'İN İFADESİ HEPİMİZİ GÜLDÜRDÜ

Ne var ki halka ve sivil siyasete karşı işlenmiş suçlarda her türlü bahanenin foyasının ortaya çıktığı günlerden geçiyoruz.
Örneğin askerliğinden ziyade siyasetçiliğiyle ünlü general Çevik Bir'in dün mahkemede verdiği savunmaya gül gül öldük.
Çünkü kendisine inanacak olursak, 28 Şubat 'ye karşı yapılmış!
Paşam!

FETÖ'CÜLER SİZİN YÜZÜNÜZDEN RAHAT HAREKET EDEBİLDİ

Darbecilikten müebbet aldınız ama mahkeme yaşınızı gerekçe gösterip adli kontrol şartıyla sizi saldı. Yaşasın adalet! Vaktiniz var yani bol bol düşünmek için. Lütfen düşünün ve bize şu sorunun cevabını verin:

Eğer sizler 28 Şubat sürecinde "kapı önünde ayakkabı çıkartıyor," "eşinin başı örtülü," "evinde biblo yok" gibi gerekçelerle inançlı askerleri "irticacı" diye ordudan atmasaydınız... Yerlerine, onları ihbar eden seküler ayaklarındaki FETÖ'cü subaylar bu denli rahat gelebilirler miydi?

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

AK Parti Milletvekili Kavakcı: Yargıtay onayladığında cezalarını çekmeye başlayacaklar
Kardeşliğe Operasyon: 28 Şubat

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah yazarı Melih Altınok: ''Çevik Bir hikaye anlatıyor! FETÖ'yü siz palazlandırdınız!''
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN