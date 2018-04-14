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Son Dakika: Erdoğan'dan kritik telefon

Son dakika haberi... Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile telefonda görüştü. Görüşmede 'ye düzenlenen operasyonun ele alındığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.4.2018 13:36 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 13:46
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon

, İngiltere Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İngiltere Başbakanı May'in rejimine karşı düzenledikleri operasyon hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu öğrenildi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Theresa May arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. İngiltere Başbakanı May'in Suriye rejimine karşı düzenledikleri operasyon hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin kimyasal silahların kullanımını öteden beri net bir şekilde kınadığına dikkati çekti.

ERDOĞAN, GERİLİMİN DAHA FAZLA TIRMANDIRILMAMASININ ÖNEMİNİ DE VURGULADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği zulmün sona erdirilmesi ve Suriye halkının kalıcı barış ve huzuru için tek yolun siyasi çözüm olduğunu belirtti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede gerilimin daha fazla tırmandırılmamasının önemini de vurguladığı kaydedildi.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon
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