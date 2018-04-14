Son dakika... Esad'ın ilk görüntüsü ortaya çıktı!

Suriye Devlet Başkanlığı hesabından sabaha karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın hava operasyonunun ardından Esad'a ait bir görüntü yayınlandı. Görüntünün gerçekten bu sabah çekilip çekilmediği ise şüphe uyandırdı.

Suriye Devlet Başkanlığı'nın twitter hesabından Esad'ın bu görüntüleri paylaşıldı. 'Sabır sabahı' başlığıyla yayımlanan videoda Esad'ın yalnız başına yürümesi 'video kurgu mu?' sorusunu sordurttu.

Güvenlik görevlilerinin olmadığı ve Esad'ın tek başına yürüdüğü videoyu sosyal medyada 'algı operasyonu' olarak yorumlayanlar oldu.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye hava saldırısından sonra Esad'ın sabah ofisine gitme görüntüleri yayımlandı!