Son dakika: İran'dan Suriye saldırısına sert tepki!

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kimyasal saldırıya tepki olarak başkent Şam'a yönelik düzenledikleri saldırıyı sert bir şekilde eleştirdi. Bakanlık, saldırının bölgede ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.







"BİR ŞEY KAZANAMAYACAKLAR"

İran ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, üç ülkenin Suriye'yi vurmasına tepki gösterdi. Bu saldırıdan bir kazançları olmayacağını söyledi. Lübnan'daki Hizbullah'ın Al Manar televizyonu, İran dini lideri Ali Hamaney'in Suriye'ye saldırıya tepki gösterdiğini belirtti. Hamaney, "ABD ve müttefikleri Suriye'de işledikleri suçlardan bir şey kazanamayacaklar. Suriye'ye saldırı suçtur. ABD Başkanı, İngiltere Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı suçludur" dedi.







RUHANİ: ORTADOĞU'DA YIKIMA NEDEN OLACAK

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Saldırı Ortadoğu'da yıkıma neden olacak" açıklamasında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Komutanının Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani yaptığı açıklamada "ABD'liler gerçekleştirdikleri saldırının doğurduğu sonuçlara katlanacak" dedi.

İran Devrim Muhafızları Komutanının Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani, ABD ve müttefiklerinin Suriye saldırısı hakkında "Söz konusu saldırı ile süreç değişmeyecek ancak durum daha karışık bir hale gelecektir ve bu karışık durum kesinlikle ABD'nin zararına olacak. ABD'liler Suriye'ye gerçekleştirdikleri saldırının bundan sonra bölgede doğuracağı sonuçlarının sorumlusu, bu sonuçlar şüphesiz ABD'nin çıkarları doğrultusunda olmayacak" ifadelerine yer verdi.

Cevani açıklamalarının devamında "Böylesi kararlar ile kesinlikle direniş cephesi gücünü kaybetmeyecek, tam tersi güçlenecek. Böylece direniş cephesi bu tür müdahaleci eylemlere karşı mücadele etme olanağı artacaktır. ABD'liler gerçekleştirdikleri saldırının doğuracağı sonuçları beklesin" dedi.