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Son Dakika: İtirafçı oldu, hepsinin yerini söyledi... Toprağa gömülü halde bulundular!

Son dakika haberi... 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında yapılan operasyonlar sırasında yakalanacağını anlayınca polise teslim olan Hukuk Fakültesi öğrencisi ve örgütün 'sözde' üst düzey askeri imamı H.K. (26), elebaşı imzalı saatlerin gömülü olduğu yeri söyleyip, itirafçı oldu.

Giriş Tarihi: 14.4.2018 11:06
Son Dakika: İtirafçı oldu, hepsinin yerini söyledi... Toprağa gömülü halde bulundular!

Son dakika haberi... 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında yapılan operasyonlar sırasında yakalanacağını anlayınca polise teslim olan Hukuk Fakültesi öğrencisi ve örgütün 'sözde' üst düzey askeri imamı H.K. (26), elebaşı imzalı saatlerin gömülü olduğu yeri söyleyip, itirafçı oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonlarda, dosyada adı geçen askeri öğrencilerden sorumlu olduğu öne sürülen örgütün 'sözde' üst düzey imamlarından olan H.K.'nin izine ulaştı.

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Son Dakika: İtirafçı oldu, hepsinin yerini söyledi... Toprağa gömülü halde bulundular!
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