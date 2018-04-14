Türkiye’nin bir ana muhalefet sorunu var

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak dün İstanbul'da AK Parti'nin Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçe kongrelerinde konuştu. Türkiye'nin iktidar, icraat, birlik ve beraberlik sorunu olmadığını belirten Albayrak, "Bugün Türkiye'nin birliğini, ulusal güvenliğini tehdit eden bir ana muhalefet sorunu var. Bunu görmemiz lazım. Afrin'de yaşananları, sınırımızda yaşananları görüyorsunuz" dedi. Albayrak, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız 'Rabia' diyor ya her yerde. Birileri bundan gocunuyor. Cumhurbaşkanımız her '80 milyon' dediğinde, '780 bin kilometre kare' dediğinde, 'bu şanlı bayrak' dediğinde, 'yek vücut bir millet' dediğinde birileri hopluyor. Kimler rahatsız oluyor, görüyoruz. Birileri hapishane kapılarında kuyruğa giriyor. Terör örgütüyle kol kola yürüyor. Sırtını PYD'ye YPG'ye yaslayanlar, 'bölücü başının büstlerini yapacağız' diyenler kimdi? Artık bunu anlatmamız lazım. Anketlerde yüzde 20'nin altına düşmeye başladığı için, bu ayrıştırıcı, bölücü ve ihanet dili... Bunun arkasında kim var, bunu görmemiz lazım. Ben hakikaten Türkiye'nin ana muhalefet sorunuyla karşı karşıya olduğunu söylüyorum."

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