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Erdoğan, May, Macron ve Putin ile operasyonunu görüştü

Giriş Tarihi: 15.4.2018
Erdoğan, May, Macron ve Putin ile Suriye operasyonunu görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD, Fransa ve 'nin 'ye düzenlediği operasyon öncesinde olduğu gibi sonrasında da diplomasi trafiğini devam ettiriyor. Erdoğan dün İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Federasyonu Başkanı ile telefon görüşmeleri yaparak Suriye'ye yönelik operasyon hakkında fikir teatisinde bulundu. İngiltere Başbakanı May'in operasyon hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Erdoğan Türkiye'nin kimyasal silahların kullanımını öteden beri net bir şekilde kınadığına dikkati çekti. Erdoğan, Suriye rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği zulmün sona erdirilmesi ve Suriye halkının kalıcı barış ve huzuru için tek yolun siyasi çözüm olduğunu belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Erdoğan'a harekatla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Erdoğan, Suriye'de siyasi çözümün şart olduğunu kaydetti. Erdoğan, Putin ile görüşmesinde ise bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı. İki lider, Suriye'de gerginliğin azaltılması ve soruna siyasi çözüm bulunması için ortak çaba kararlılıklarını teyit etti.
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Erdoğan, May, Macron ve Putin ile Suriye operasyonunu görüştü
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