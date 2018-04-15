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: metal yorgunluktan kurtuldu

Giriş Tarihi: 15.4.2018
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , AA muhabirine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar genel başkan olarak siyasete dönmesiyle taşların yerine oturduğunu belirten Ünal, "Siyasi hareketin liderinin siyasetin başında olmaması metal yorgunluğunu ortaya çıkarmıştı. Dolayısıyla kongrelerle birlikte bu metal yorgunluğundan bütün teşkilatlarımız değişim ve yenilenmeyle birlikte kurtuldu. Artık diriliş hamlesi başlamıştır. İnşallah ramazandan sonra da büyük kongremizi gerçekleştireceğiz" dedi.
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Mahir Ünal: AK Parti metal yorgunluktan kurtuldu
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