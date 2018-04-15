Melisa’nın intikamı alındı

Hatay Amanos Dağları'nda öldürülen ve İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyonluk kırmızı listesinde aranan terörist Seyithan Sinet'in, 6 yıl önce Gaziantep'te Ramazan Bayramı'nda bomba yüklü araçla saldırı sonucu 4'ü çocuk 10 kişinin öldüğü, 67 kişinin de yaralandığı saldırının asli faili olarak arandığı ortaya çıktı. O saldırıda anne ve babasıyla birlikte hayatını kaybeden bir yaşındaki Almina Melisa Aker'in babaannesi SABAH'a konuştu. Teröristin öldürüldüğü haberini alınca acısının bir nebze olsun dindiğini söyleyen babaanne Nursen Aker, "O katil benden 4 canımı aldı. Yıllardır, belki bir gün ölüm haberini alırım diye haberlere bakıp duruyordum. Yavrularım artık rahat uyuyacak" diye konuştu. Almina'nın cenazesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan gözyaşlarına boğulmuştu. Terörist Sinet'in, Binbaşı Erhan Dikmen'in şehit olduğu saldırı da dahil bir çok saldırının emrini verdiği ortaya çıktı.

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